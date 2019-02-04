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Erkenci Kuş dizisinde şaşırtan ayrılıklar!

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisine iki oyuncu veda etti. Özgür Özberk ve Sevcan Yaşar, Erkenci Kuş dizisinden ayrıldı.

Erkenci Kuş dizisinde şaşırtan ayrılıklar!

Star TV'nin sevilen dizisi 'Erkenci Kuş'da şaşırtan iki ayrılık yaşandı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı, Star TV'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'ta flaş ayrılıklar yaşandı.

Önceki gün 28. bölümüyle ekrana gelen dizinin sevilen iki oyuncusu ile apar topar yollar ayrıldı.

"SON SAHNEMDİ"

Diziye veda eden oyunculardan birinin 'Fabri' karakteri ile karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu Özgür Özberk olduğu öğrenildi. Özberk, ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

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Can Yaman'la çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşıma "It was my final scene... Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notunu düştü.

"AH AYLİN VAH AYLİN SANA VEDA EDİYORUM"

Diziden ayrılan bir diğer isim ise 'Aylin' karakterini canlandıran Sevcan Yaşar'dı.

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Instagram hesabından veda ettiğini duyuran Yaşar, "Ah Aylin vah Aylin! 29. Bölüm itibariyle sana veda ediyorum. Dünya tatlısı ekibimize, rejimize, yapıma, birtanecik yönetmen ve senaristlerimize oyuncu arkadaşlarıma günün sonunda diyecek bir çift sözüm var: Sizi çok seviyorum! Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

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