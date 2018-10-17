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Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2018 02:56 | Son Güncelleme

Star TV'de başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisinde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'ta senarist değişti.

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği,Ayşe Kutlu'nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Erkenci Kuş dizisinin senaristi değişiyor.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir yer aldığı diziyi artık Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu ve No:309 gibi dizilerin senaristliğini yapmış olan Aslı Zengin kaleme alacak.

Erkenci Kuş 16. yeni bölümleriyle 20 Ekim Cumartesi akşamı Star TV'de olacak.

ERKENCİ KUŞ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.

Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.

Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere..."

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