MAGAZİN

Erkenci Kuş dizisine sürpriz oyuncu! İpek Tenolcay hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2018 23:21 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın rol aldığı Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna İpek Tenolcay dahil oldu.

Erkenci Kuş dizisine sürpriz oyuncu! İpek Tenolcay hangi rolde oynuyor?

Erkenci Kuş dizisinin 26.bölümde seyirciyle buluşacak olan Tenolcay dizide Can ve Emre’nin annesi Hüma karakterine hayat verecek. Yurtdışında yaşayan Hüma yaptığı ikinci evliliğin sona ermesiyle uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’ye dönecek.

Kendini düşünen , pahalı zevkleri olan, son derece pozitif, neşeli, kibar, duyguları yerine mantığı ön planda olan bir karaktere sahip olan Hüma’nın dönüşü Can ve Emre’yi nasıl etkileyeceği yeni bölümde ekrana gelecek.

ipek

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği Erkenci Kuş yeni bölümüyle bu Cumartesi saat 20:00’da Star TV’de…

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!
Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş ipek tenolcay

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yarışmanın ayarını bozdu

Yarışmanın ayarını bozdu

O dizinin fişini çekti! Yeni kanal arıyor

O dizinin fişini çekti! Yeni kanal arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ve sevgilisi Meryem'in romantik anları! Arka Sokaklar 501. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü yeni aşka yelken açtı!

Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor?

Kardeş Çocukları dizisindeki rolleriyle şaşırtacaklar!

İstanbullu Gelin'de Esma büyük sırrını açıkladı! İstanbullu Gelin 68. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Esma büyük sırrını açıkladı!

Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!

Savaşçı dizisinde Kılıç Timi’nin zorlu mücadelesi!

Dizi sektöründe olay! Dizilere 3 hafta ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Black Miror hayranlarına uyarı! Doğru karar verebilecek misiniz?

Black Miror hayranlarına uyarı! Doğru karar verebilecek misiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.