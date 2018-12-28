Erkenci Kuş dizisine sürpriz oyuncu! İpek Tenolcay hangi rolde oynuyor?

Erkenci Kuş dizisinin 26.bölümde seyirciyle buluşacak olan Tenolcay dizide Can ve Emre’nin annesi Hüma karakterine hayat verecek. Yurtdışında yaşayan Hüma yaptığı ikinci evliliğin sona ermesiyle uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’ye dönecek.

Kendini düşünen , pahalı zevkleri olan, son derece pozitif, neşeli, kibar, duyguları yerine mantığı ön planda olan bir karaktere sahip olan Hüma’nın dönüşü Can ve Emre’yi nasıl etkileyeceği yeni bölümde ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın üstlendiği Erkenci Kuş yeni bölümüyle bu Cumartesi saat 20:00’da Star TV’de…

