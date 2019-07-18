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Erkenci Kuş final mi yapıyor? Şaşırtan açıklama

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ÜNLÜLER  | 18.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş'un sevenlerine kötü haber geldi. Reyting rekorları kıran dizinin yapımcısı, final kararını sosyal medyadan duyurdu.

Erkenci Kuş final mi yapıyor? Şaşırtan açıklama

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş'un sevenlerine kötü haber geldi. Sezon finali kararı alındıktan sonra vazgeçerek yaz sezonunda da devam eden diziyi yeni oyuncu transferleri de kurtarmadı.

Büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen Erkenci Kuş'un son zamanlardaki reytinglerinde düşüşler olduğu iddia edilmiş ve dizinin final yapacağı dilden dile dolaşmaya başlamıştı ki filmin yapımcılarından Faruk Turgut, sosyal medya hesabı Twitter'dan final kararını duyurdu.

Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi şu tweet ile duyurdu:

''Erkenci Kuş'un 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız Star tv ile konuşup 51.bl final olmasına karar verilmiştir.''

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Yayınlandığı ilk günden beri soluksuz bir şekilde devam eden ve büyük bir hayran kitlesi tarafından severek izlenen dizinin oyuncuları içinse Turgut şunları söyledi:

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''Erkenci Kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır. Kalan 3 bl. keyfini çıkarın. Teşekkürler.''

HAYRANLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin büyük başarısıyla bugünlere gelen Erkenci Kuş dizisi, senaryo hatalarına kurban gittiği ise söylentiler arasında yerini aldı.

Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Erkenci Kuş'un final kararına ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın hayranları final kararına oldukça tepkili.

Dizinin final kararının ardından ''#ErkenciKuşBitmesin'' etiketiyle paylaşım yapan dizinin hayranları, sosyal medyayı salladı.

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