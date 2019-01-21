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Erkenci Kuş'ta Can'dan Sanem'e romantik evlilik teklifi! Erkenci Kuş 27. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 21.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini oynadığı romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanıda Can ve Sanem'in romantik anları damga vurdu. Can cebinden çıkardığı yüzükle Sanem'e evlilik teklif etti. Peki Erkenci Kuş 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrolünü Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş üç haftalık aranın ardından ekrana geri dönüyor. Erkenci Kuş'un yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanında, Sanem Can ile hayallerindeki kadar masalsı bir gün geçiriyor. Can, Sanem'e olan aşkını ilan ediyor. Can romantik sözlerle sevdiği kadın Sanem'e evlilik teklif ediyor. Can'ın 'Benimle evlenir misin?' sorusuyla Sanem büyük şaşkınlık ve sevinç yaşıyor.

Erkenci Kuş dizisi merakla beklenen 27. yeni bölümüyle 26 Ocak Cumartesi akşamı Star TV'de olacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Erkenci Kuş'ın son bölümünde Fabri'nin planıyla Can gözaltına alınmıştı. Sanem'in parfümü Fabri'ye vermesi ise kriz çıkarmıştı.

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

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