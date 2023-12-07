Erkin Koray’ın kızı babasının mezar taşını paylaştı! Duygusal notu yürek sızlattı

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Müzisyenin kızı Damla Koray, sanatçının Kanada'daki mezar taşını paylaştı.

Babasının Toronto Westminster Mezarlığı‘ndaki kabrini ziyaret eden Damla Koray, üzerinde “baba” yazan mezar taşını duygusal sözlerle yayınladı.

Damla Koray paylaşımına “Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…” notunu düştü.





