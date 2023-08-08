Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Damla Koray'ın babasına vedası ağlattı

Erkin Koray akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Ünlü isim, Kanada'nın Toronto kentinde hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı dile getirdi. İşte Erkin Koray'ın kızı Damla Koray hakkında bilgiler...

DAMLA KORAY KİMDİR?

Erkin Koray kızı Damla Koray'ı 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip evde okuttu.

Damla Koray'ın 40 yaşında olduğu biliniyor. Babasının eğitim sistemine karşı olması nedeniyle okula gitmeyen Damla Koray, tonmaister eğitimi almak isteyince karşısına diploma sorunu çıkmıştı.

ERKİN KORAY'IN KIZI DAMLA KORAY'AN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM

Damla Koray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babam... Babamız... Canımın taa içi...

Ben kızın, ve seni 'Baba' deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim senin çocuklar da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.

Seni ÇOK ama ÇOOKKK seven kızın,

Damla."

ERKİN KORAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Erkin Koray akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı yaşam savaşına yenik düştü.

ERKİN KORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk rock sanatçısı Mustafa Erkin Koray olan 24 Haziran 1941 tarihinde , Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2007: 34. Altın Kelebek Ödülleri - "Onur Ödülü"

2008: 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri - "Jüri Onur Ödülü"

