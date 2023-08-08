MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Damla Koray'ın babasına vedası ağlattı

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Damla Koray'ın babasına vedası ağlattı

08.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray yaptığı hüzünlü paylaşım sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Erkin Koray'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Kızı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir? Damla Koray nereli ve kaç yaşında?

Erkin Koray akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Ünlü isim, Kanada'nın Toronto kentinde hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı dile getirdi. İşte Erkin Koray'ın kızı Damla Koray hakkında bilgiler...

DAMLA KORAY KİMDİR?

Erkin Koray kızı Damla Koray'ı 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip evde okuttu.

Damla Koray'ın 40 yaşında olduğu biliniyor. Babasının eğitim sistemine karşı olması nedeniyle okula gitmeyen Damla Koray, tonmaister eğitimi almak isteyince karşısına diploma sorunu çıkmıştı.

ERKİN KORAY'IN KIZI DAMLA KORAY'AN YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM

Damla Koray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babam... Babamız... Canımın taa içi...

Ben kızın, ve seni 'Baba' deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim senin çocuklar da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.

Seni ÇOK ama ÇOOKKK seven kızın,

Damla."

F28qqDcXgAAGbJH

ERKİN KORAY NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Erkin Koray akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı yaşam savaşına yenik düştü.

erkin-koray1

ERKİN KORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk rock sanatçısı Mustafa Erkin Koray olan 24 Haziran 1941 tarihinde , Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2007: 34. Altın Kelebek Ödülleri - "Onur Ödülü"
2008: 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri - "Jüri Onur Ödülü"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüşOğlu bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş
İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali herkesi şaşırttıİstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali herkesi şaşırttı
Kaan Yıldırım'ın aşk dolu paylaşımında yüzük göründü! EvleniyorlarKaan Yıldırım'ın aşk dolu paylaşımında yüzük göründü! Evleniyorlar
Anahtar Kelimeler:
Erkin Koray damla koray sosyal medya ünlü şarkıcı yaşında kelebe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.