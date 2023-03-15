Erling Haaland'dan inanılmaz başarı! Attığı gol sayısı ağızları açık bıraktı! Lionel Messi artık zirvede yalnız değil...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Manchester City - Leipzig eşleşmesinin rövanş karşılaşması, beklenildiği üzere müthiş bir tempoyla başladı. Her iki takım da birçok pozisyon yakalarken, ilk yarıya ev sahibi Manchester City'nin santrforu Erling Haaland damga vurdu.

İLK GOLÜNÜ PENALTIDAN ATTI

Müsabakaya daha etkili başlayan taraf olan Manchester City, 20. dakikada kullanılan bir köşe vuruşu sonrasında Dias'ın kafa vuruşu, Benjamin Henrichs'in eline çarptı ve hakem Slavko Vincic penaltı noktasını gösterdi.

dakikada topun başına geçen Erling Haaland, fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

78 SANİYE SONRA TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU

Bu golden tam 78 saniye sonra gelişen Manchester City atağında Kevin De Bruyne'nin ceza sahası dışından çektiği şut, direkten geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Haaland, meşin yuvarlağı kafasıyla tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi.

HAALAND, HAALAND, HAALAND!

City, ilk yarının bitimine saniyeler kala 45+2. dakikada bir korner kazandı. Kullanılan vuruş sonrası Ruben Dias'ın kafayla indirdiği topu yine Haaland tamamladı ve durum 3-0'a geldi.

DÖRT: HAALAND!

Erling Haaland'ın golleri ilk yarı ile sınırlı kalmadı. Manchester City, 53. dakikada korner kazandı. Bernardo Silva'nın ortasında kafalardan seken top, Haaland'ın önüne düştü. Yıldız futbolcunun vuruşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağları buldu ve skor 5-0'a geldi.

MESSI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ!

Manchester City, 5. golden sonra da ataklarını sürdürdü. Riyad Mahrez'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası kendisine gelen topa tek vuruş yapan Haaland, maçtaki 5. golünü atarken, skoru ise 6-0'a getirdi. Norveçli yıldız, Lionel Messi'ye ait olan bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale etmiş oldu.

Böylelikle Norveçli yıldız, 53 dakikada 4 gol atarak sosyal medyanın gündemine oturdu.



