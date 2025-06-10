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Erling Haaland milli takımda da bildiğiniz gibi... Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini sırtladı, namağlup seri devam etti

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Norveç, deplasmanda Estonya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Norveç'in tek golü süper yıldız Erling Haaland'ın ayağından geldi. İşte detaylar...

Erling Haaland milli takımda da bildiğiniz gibi... Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini sırtladı, namağlup seri devam etti
Berker İşleyen
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta karşılaşmasında Norveç, deplasmanda Estonya’yı 1-0 mağlup etti.

HAALAND BOŞ GEÇMEDİ

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Tallinn’deki A. Le Coq Arena’da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Norveç’e galibiyeti getiren gol, 62. dakikada Erling Haaland’dan geldi.

4'TE 4 YAPTILAR

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Bu sonuçla Norveç, grupta 4’te 4 yaparak puanını 12’ye çıkardı. Estonya ise 4 maçta 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Norveç, bir sonraki maçında 9 Eylül’de Moldova’yı ağırlayacak. Estonya ise 5 Eylül’de İtalya deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika dünya kupası haaland
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