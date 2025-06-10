Erling Haaland milli takımda da bildiğiniz gibi... Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini sırtladı, namağlup seri devam etti

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta karşılaşmasında Norveç, deplasmanda Estonya’yı 1-0 mağlup etti.
Tallinn’deki A. Le Coq Arena’da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Norveç’e galibiyeti getiren gol, 62. dakikada Erling Haaland’dan geldi.
Bu sonuçla Norveç, grupta 4’te 4 yaparak puanını 12’ye çıkardı. Estonya ise 4 maçta 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Norveç, bir sonraki maçında 9 Eylül’de Moldova’yı ağırlayacak. Estonya ise 5 Eylül’de İtalya deplasmanına gidecek.
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