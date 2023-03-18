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Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor! Burnley karşısında üç dakikada iki gol, son 126 dakikada ise tam 8 gol attı

18.03.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ekiplerinden Manchester City'de resitallerine devam eden Norveçli süper yıldız Haaland tarih yazıyor. Geçtiğimiz hafta Leipzig'e 5 gol atan Erling Haaland, FA Cup çeyrek finalinde Burnley filelerine de 3 gol göndermeyi başardı. İşte detaylar...

Erling Haaland tarih yazmaya devam ediyor! Burnley karşısında üç dakikada iki gol, son 126 dakikada ise tam 8 gol attı
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki süper yıldız Erling Haaland gollerine devam ediyor. Neredeyse her maç hat-trick yapan Norveçli oyuncu, gafta içinde Leipzig'e 5 gol atarken, FA Cup çeyrek final mücadelesinde Burnley karşısında da 3 gol kaydetti.

3 DAKİKA YETTİ!

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FA Cup çeyrek final mücadelesinde Haaland'ın 32'de attığı gollle perde açıldı. Haaland, bu kez 35'te sahneye çıktı. İlk yarı Haaland'ın golleriyle 2-0 tamamlandı. Karşılaşmada 3'üncü gol yine Norveçli'den geldi. Haaland, 59'da hat-trick'e ulaştı. Yıldız forvet yaptığı gol sevinçleriyle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

128 DAKİKADA 8 GOL

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Haaland bu sezon Manchester City'de çıktığı 38 karşılaşmada 42 gol atma başarısı gösterirken, şu ana kadar 6 kez hat-trick yaptı. Öte yandan Norveçli Manchester City formasıyla oynadığı son 126 dakikada tam 8 gol attı!

62'DE KENARA ALINDI

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Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Haaland, hat-trick yaptıktan sonra 62. dakikada oyundan alındı.

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