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Erman Kunter: Basit hatalar sonucu çeyrek finale kalamadık

17.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nı çalıştıracağını açıklayan Erman Kunter, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Erman Kunter: Basit hatalar sonucu çeyrek finale kalamadık

Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyuran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Erman Kunter, Cumhuriyet'e konuştu.

Millilerin 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası serüvenini de değerlendiren Kunter, "Maçın geneline baktığımız zaman kazanabileceğimiz bir maçtı. Fransa'nın bizim için en uygun rakip olduğunu düşünüyordum, nitekim de öyle çıktı. Kazanabileceğimiz bir maçtı, çok basit hatalar yaptık ama basketbol hatalar oyunu. Genelde turnuva boyunca iyi bir performans gösterdik ama bunun en üzücü tarafı, uzun bir süredir çeyrek finale kalamıyoruz. Bu sefer de çeyrek finale kalamadık. Sonuna kadar götüremiyoruz işi. En azından çeyrek final bizim hakkımızdı. Tarifsiz kederlere bürünmenin manası yok, uzun süredir çeyrek finale kalamıyoruz, yine kalamadık" diye konuştu.

SON ANDAKİ HATALARLA FRANSA MAÇI KAYBEDİLDİ!

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile oynadığı maçı son anlardaki hatalarla kaybetti. Ay-yıldızlı takım, özellikle Buğrahan Tuncer'in dış atışlardaki etkili performansıyla üçüncü çeyreğin son 7 dakika 33 saniyesinde sayı tanımadığı rakibi karşısında son periyoda 57-49 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçta normal sürenin son anına 77-75 önde giren A Milli Takım'da Cedi Osman, bitime 12.2 saniye kala kullandığı serbest atışlardan sayı çıkaramadı. Kenardan kullanılan top kaybını iyi değerlendiren Fransa, bitime 2.5 saniye kala bulduğu basketle maçı 77-77'lik skorla uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümü de başa baş geçerken bitime 13.4 saniye kala 87-86 geride olan ay-yıldızlı takımın yaptığı hücumda Furkan Korkmaz topu kaybetti. A Milli Takım, etkili bir performans sergilediği maçı kritik hatalar sonucunda yitirerek çeyrek final biletini alamadı.

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