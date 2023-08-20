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Erman Toroğlu, Beşiktaş - Pendikspor maçının devre arasında çılgına döndü! 'Bu nedir abi ya?'

20.08.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısı siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi. Toroğlu, konuk ekip Pendikspor'un performansını sert bir dille eleştirdi.

Beşiktaş ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı maçın ilk yarısı siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın golünü Omar Colley kaydederken, devre arasında flaş yorumlar yapıldı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın devre arasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun A Spor'daki yorumları;

"SÜPER İSMİNİ KALDIRIN!"

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"Türkiye Süper Lig'de "Süper" ismini kaldırın veya takım sayısını düşürün. Pendikspor gibi takımlarla olmayacak. Bu nedir abi ya? 16 takıma düşürün ya! İki takım arasındaki farka bak ya!"

"BEŞİKTAŞ GAZA BASMADI"

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"Benim takımım Beşiktaş olsa, Pendikspor'la antrenman maçı almam. Biraz ağır olacak ama öyle. Türkiye'deki futbol malı bu. Bu malın değerini arttırmak lazım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a da yazık oluyor. Bunların olması kaliteyi, mücadele gücünü düşürüyor. Seyirci gelmiyor. Şimdi Adana Demirspor olsa, stadyum böyle mi olurdu?"

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