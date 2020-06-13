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Erman Toroğlu: "Beşiktaş tükenmiş"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 22:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Erman Toroğlu değerlendirdi.

Erman Toroğlu: "Beşiktaş tükenmiş"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Erman Toroğlu değerlendirdi.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosuyla şampiyonluk yarışında olma ihtimalinin olmadığını ifade eden Toroğlu, "Beşiktaş'ın bu kadrosuyla üst tarafla bu sezon mücadele etmesi zor. Kim kalsın, kim gitsin, nereye oyuncu alalım düşüncesindeler. Anladığım kadarıyla Sergen Yalçın ile 3-4 yıl düşünüyorlar, doğru da yapıyorlar. Caner Erkin'le falan artık bu iş olmaz" dedi.

Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadrosunu sil baştan yenilemesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor. Beşiktaş 8'de 8 yaparsa şampiyon olur mu falan hepsi hikaye. Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi oturmuş ve bir karar vermiş. Beşiktaş seneyi düşünüyor, bence doğru da yapıyor" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a bir feda sezonu daha gerektiğinin altını çizen Toroğlu, "Beşiktaş'a Samet Aybaba dönemindeki gibi 'Feda' sezonu gerekiyor. Samet Aybaba kadroyu kurdu gönderdiler, Sergen Yalçın da kadroyu kurarsa gönderiler mi? Ayrıca Sergen Yalçın'ın futbolculuğu güzel ama bu pozisyonda ne yapacak? Görmek lazım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer politikası hakkında da konuşan Toroğlu, "Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba 4 liraya oynuyorsa, 0,5 verecekler. Caner'e, Gökhan'a kim 3 verecek? Gideceksin de hangi kapıya? Seni alacak var mı? Yalnız Beşiktaş'ta değil tüm takımlarda durum aynı" dedi.

Fikret Orman ve yönetimini eleştiren Toroğlu, "Fikret Orman ve yönetimi Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Yönetimde 4-5 kişi verdiği sözleri tutmadı, onlardan kurtulmak istiyorlar. Beşiktaş yeniden kongreye gidebilir" şeklinde konuştu.

Fikret Orman'ı Beşiktaş'ı yaktığını vurgulayan Toroğlu, "Fikret Orman inanılmaz kontratlar bıraktı. Abdullah Avcı sanırım Sergen Yalçın'den daha çok para alıyor. Avcı başka takıma giderse, Beşiktaş'ta aldığından az alırsa, farkı Beşiktaş ödeyecek. Bu nasıl sözleşme! Fikret Orman'ın ormanları yemyeşil ama Beşiktaş yandı" ifadelerini kullandı.

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