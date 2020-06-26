Erman Toroğlu: Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.

"VIDA'NIN POZİSYONUNU İZLEMELİYDİ"

Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in kırmızı kart görmesini değerlendiren Erman Toroğlu "Kulüpler yabancı futbolcu alıyor ama önce bunların akıl sağlığına baktırmak lazım. 15. dakikada nasıl öyle kırmızı kart görürsün? Burada takımını satıyorsun. Vida'nın pozisyonunda da VAR hakemi Ümit Öztürk, orta hakemi çağırmalıydı ve Zorbay Küçük de bakmalıydı. Vida da akıllı olmadı, ne gerek var öyle giriyorsun? VAR hakemi Ümit Öztürk çağırmalıydı, Zorbak Küçük izleyip değerlendirmeliydi." dedi.

"RIDVAN YILMAZ'IN GERİ PASINI VERMEDİ"

Rıdvan Yılmaz'ın Konyaspor'un atağı sırasında kaleci Ersin Destanoğlu'na geri pas verdiğini iddia eden Erman Toroğlu "Rıdvan Yılmaz bugün yine kaleci Ersin Destanoğlu'na geri pas verdi, Denizlispor maçındakinden daha net ama hakeme yedirdi. Demek ki Rıdvan'a geri pas serbest." diye konuştu.

