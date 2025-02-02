Erman Toroğlu Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Burak Pakkan'a isyan etti! "Yeter artık bıktırdınız"

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve uzun süre unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesinde kazanan sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşerken mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.

Çaykur Rizespor'un 9 kişi tamamladığı mücadelede Fenerbahçe 1 penaltı kazanırken mücadelenin hakemi Burak Pakkan'a Rizespor cephesinden büyük tepki vardı.

Karşılaşma sonrası birçok yorumcu da hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterdi.

"FENERLİ OYUNCUYU ATABİLİR MİYDİ?"

Erman Toroğlu yaptığı yorumlarda Burak Pakkan için 'Ondan hakem olmaz' derken şu ifadeleri kullandı. "Bu hakeme soruyorum, aynı pozisyonda Ghezzal değil de Fenerli bir oyuncu olsaydı atabilir miydi? Rizespor'un ikinci golü öncesinde net faul var, gol iptal edilmeliydi. Bu lig yabancı hakemlede olmaz aha gördük."

"BIKTIRDINIZ YA"

"Hakem Rize'yi lüferi tabağa koydu, kılçıklarını ayırdı, Fener de yedi. Bugün olan bu. Bu hakem Galatasaray'dan da oyuncu atamaz Ali Sami Yen'de. Dışarıda erkek olur mu bilmiyorum. Bıktırdınız ya, diğer takımların yaşama hakkı yok mu?"

"MAÇIN KAHRAMANI HAKEM"

Bir diğer yorumcu Erman Özgür de yaptığı değerlendirmede "Çaykur Rizespor'u 2-0 öne geçtiğine pişman ettiler ya, perişan oldu adamlar. Hakemler Fenerbahçe'ye maç kaybettirmediler. Maçın kahramanı maçın hakemi." dedi.