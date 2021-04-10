Erman Toroğlu: Galatasaray'da Fatih Terim gitmeli

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray'ın şampiyon olma şansı yok, kimse bir şey beklemesin. Bir tek Babel var, onun dışında bir şey yok. Öne geçen, futbol oynayan, futbol ukalalığı, şımarıklığı yapan takım Karagümrük ve maç berabere bitti. Karagümrük'te oyuncular 15 dakika sonra bu Galatasaray'ı nasıl olsa yeneriz dediler ve rahatladılar.
Hakem, makem diyecekler. Yöneticiler hakem diye başlarsa, bil ki dağlara taşlara konuşuyorlar. Fatih Terim nerede? Bir hesap çıkarmışlar, çalıştığı dönemde 1 yıl tribünde. 1 yıl adam atılır mı? Hiç kimse hakem, makem demesin.
Galatasaray'da gelecek sezon değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir. Kenara çekilsin, belki dışarıda hatalarını görebilir. Ben Galatasaraylıyım diyor, Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı, çok net.
Galatasaray'a başkan olacak adamlar, Fatih Terim'den medet umuyorsa, turşusunu kurun. Fatih Terim takımı mı idare ediyor, kulübü mü idare ediyor. Ya takımı, ya kulübü idare et, ikisinden birini yap.
Seyirciyle bir yere kadar ki yoldaki adam da 'Bıktık' diyor. Geçmişle yaşayamazsın, kupalar falan hikaye. Sen takımına bak, neredesin sen? Takımın yalelleri oynuyor, takımın sahada mücadele etmiyor, bir sebebi var.
Futbolcular birbirine destek vermiyor, yalandan oynuyorlar. Bugün mücadele eden tek adam Babel'di, ikinciyi söyleyin, Muslera da dahil. Söyleyin, cevap verin. Biraz ağır mı konuştum, bence değil. Geçen hafta Galatasaray baydı, bu hafta bay bay oldu. Hayırlı işler.
Levent Şahin önce, ne konuştuğunu bilmeli, ne dediğini anlamalı. Orta hakem diye bir şey yok, maçın hakemi var Levent Şahin, önce onu öğren. Orta hakem diye bir kavram yok, maçın hakemi ve yardımcıları vardır. Orta hakemler öleli 30 sene oluyor.
Galatasaraylı oyuncular ne oynuyor? Ne hakemi ya? Pardon da hakemden etkilenip mi maça öyle başladılar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum