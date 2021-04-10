Erman Toroğlu: Galatasaray'da Fatih Terim gitmeli

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YOK"

Galatasaray'ın şampiyon olma şansı yok, kimse bir şey beklemesin. Bir tek Babel var, onun dışında bir şey yok. Öne geçen, futbol oynayan, futbol ukalalığı, şımarıklığı yapan takım Karagümrük ve maç berabere bitti. Karagümrük'te oyuncular 15 dakika sonra bu Galatasaray'ı nasıl olsa yeneriz dediler ve rahatladılar.

"FATİH TERİM NEREDE?"

Hakem, makem diyecekler. Yöneticiler hakem diye başlarsa, bil ki dağlara taşlara konuşuyorlar. Fatih Terim nerede? Bir hesap çıkarmışlar, çalıştığı dönemde 1 yıl tribünde. 1 yıl adam atılır mı? Hiç kimse hakem, makem demesin.

"FATİH TERİM DEĞİŞTİRİLMELİ"

Galatasaray'da gelecek sezon değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir. Kenara çekilsin, belki dışarıda hatalarını görebilir. Ben Galatasaraylıyım diyor, Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı, çok net.

"FATİH TERİM'İN TURŞUSUNU KURUN"

Galatasaray'a başkan olacak adamlar, Fatih Terim'den medet umuyorsa, turşusunu kurun. Fatih Terim takımı mı idare ediyor, kulübü mü idare ediyor. Ya takımı, ya kulübü idare et, ikisinden birini yap.