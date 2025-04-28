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  4. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! Ünlü yorumcu Sarı-Kırmızılılar'ı yenecek takımı açıkladı

Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! Ünlü yorumcu Sarı-Kırmızılılar'ı yenecek takımı açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 08:40
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Süper Lig'de Eyüpspor'u rahat bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılar adım adım şampiyonluğa yürürken ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu Galatasaray'ın diğer takımlardan çok farklı olduğunu dile getirirken Sarı-Kırmızılılar'ı yenecek takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! Ünlü yorumcu Sarı-Kırmızılılar'ı yenecek takımı açıkladı

Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5'e yükselten Galatasaray ligdeki 25. galibiyetini alırken zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüş oldu.

Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın oynadığı futbola göre puan farkının az olduğunu savunurken Galatasaray'ın kalan maçlarını da değerlendirdi.

Erman Toroğlu, "Sezonun başındaki Eyüpspor bugün yoktu, Galatasaray bugün ne kadar lazımsa koştu ve pres yaptı. Galatasaray defansı zor pozisyona düşmedi" dedi.

"GALATASARAY FARKLI..."

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Galatasaray'ın kadrosunu değerlendiren Toroğlu, “Galatasaray’ın santrforu Osimhen, yedek santrforu Morata, sakatlanan santrfor kim İcardi. Rakip takımlar için diyorum ki Allah muhafaza İcardi sakatlanmasaydı üçlü forvet oynasaydı nolurdu? Dön fenere kimler var? Cenk Tosun, Dzeko, Ennesyri. Hocam farklı ya..” ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR KUPADA YENER"

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Erman Toroğlu Galatasaray ile 2 kez karşılaşacak Trabzonspor için ilginç bir iddiada bulundu. Toroğlu Trabzonspor'un Galatasaray'ı kupada yeneceğini söyledi: Fatih Tekke’nin işine bak. Galatasaray’ın kadrosu geniş. Tekke’nin değil. 3 gün evvel Galataasaray'la ligde oynayacakasın. Sonra kupa.

"VAR GÜCÜYLE KUPAYA ASILACAK"

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Artık Avrupa’ya kupa finalisti gitmiyor. O yüzden var gücüyle kupaya asılacak. Ben olsam ligde Galatasaray’ı silkeleyecek takımla çıkarım sahaya. Bana kupada yıpranmış Galatasaray gelir. Kupada Trabzonspor Galatasaray'ı yenebilir.

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Süper Lig Erman Toroğlu Trabzonspor Eyüpspor Fatih Tekke son dakika galatasaray
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