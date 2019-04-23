Erman Toroğlu ile Turgay Demir canlı yayında kavga etti

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eti. A Spor yorumcuları Turgay Demir ve Erman Toroğlu bir pozisyonu tartışırken canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Programın moderatörü Serkan Korkmaz ile Gary Medel'in pozisyonu üzerine tartışmaya başlayan Turgay Demir'e sinirlenen Erman Toroğlu, "Sana ne!" şeklinde tepki gösterdi.

Turgay Demir'in "Sen bana neden karışıyorsun=?" sözüne Erman Toroğlu, "Benim sana karıştığım yok oğlum" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Turgay Demir, Erman Toroğlu'na "Ben senin oğlun değilim hocam. Bana 'taraflı' diyorsan, en büyük taraflı sensin. Ben tarafsızım" diyerek çıkıştı.

Erman Toroğlu'nun "Ben bu adamla bir daha program yapmam" sözüne Turgay Demir de "Aman çok da umrumda! Bir daha program yapmayız" cevabını verdi. Serkan Korkmaz olaya müdahale ederek Sivasspor-Beşiktaş maçının özetini ekranlara getirdi.

