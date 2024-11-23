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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler! "Mart kedisi gibiler... Miyav, Miyav, Miyav!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 23:01
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşma sırasında, açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk’ün sözlerine yönelik ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken bir tepki geldi. Toroğlu, “Bunlardan futbolcuyken çektim, hakemken çektim, şimdi yorumcuyum, hâlâ çekiyorum. Mart kedisi gibi; miyav miyav..." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler! "Mart kedisi gibiler... Miyav, Miyav, Miyav!"

EKOL TV ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk'ün açıklamaları hakkında konuştu.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri;

''OKAN BURUK RESMEN TEHDİT ETTİ!''

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Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamaya yönelik Erman Toroğlu, "Mourinho neler dedi, Okan Buruk neler dedi. Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hakeme 'sen bir daha bu stada gelemezsin' dedi. İkisinin söylediklerine bakınca olay çok farklı. Okan buruk resmen tehdit ediyor. 'Gelemezin' diyor. Nereye gelemezsin acaba?" sözlerini sarf etti.

"MART KEDİSİ GİBİLER, MİYAV MİYAV!"

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Sözlerine devam eden Toroğlu, "Bunlar yıllardır kurtulamadı bu işlerden. 'Bize kırmızı kart gösteren stada gelemez, maç alamaz' yıllardır bunlar böyleydi hala böyleler. Bunlardan futbolcuyken çektim, hakemken çektim, yorumcuyum halen çekiyorum... Mart kedisi gibi; miyav miyav!" ifadelerini kullandı.

"HER SENE AYNI TERHANE"

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Son 10 senede Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin ise hiç şampiyon olamamasına vurgu yaparak Toroğlu, "Bakıyorum her sene aynı terhane. 10 sene Fenerbahçe şampiyon olamamış, Galatasaray 5 kere olmuş. Hep aynı diyor ya Metin Öztürk. Ama Galatasaray hakemlerden inanılmaz şikayetçi. 10 senede 10'da 10 yapması lazımdı." diyerek tepki gösterdi.

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Kayserispor - Fenerbahçe maçının sonlarına doğru yaptığı açıklamada, "Gene bugün Kayseri'de maç oynanıyor. Skor beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı oluyor akıllara ziyan! Kostic adamın ayağına basıyor. Bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git! Çok haklılar. Federasyon Başkanı ikinci sıradaki rakibin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Nedir bu? Anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer Federasyon'dan şikayet ettik. Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Adam bizi küçük düşürecek şeyler yapıyor. Değil Osimhen, 3. sınıf bir oyuncu bile gelmez Türkiye'ye." ifadelerini kullanmıştı.

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Okan Buruk Erman Toroğlu Metin Öztürk galatasaray
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