Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay yaratan sözler!

A Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın son dakika golüyle 3-2 kazandığı Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'e çok sert eleştirilerde bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Şenol Güneş neyi alkışlıyorsun ya? Beşiktaş ile oynuyorsun, utanmıyor musun? Çek git kardeşim, istemiyorlar seni. Senin başkanını da istemiyorlar. Ya Quaresma, taraftarın canı hepinizden sıkılıyor ya! Beşiktaşla oynadınız, yeter!

''BU ARTIK GİT DEMEK''

Taraftar, Guti'yi çağırıyor ve arkadan sana küfürlü tezahürat yapıyor. Bu ne demek, git demek. Beşiktaş yönetimine de aynı şekilde tepki gösteriyorlar. İki senedir Beşiktaşla oynadılar. Beşiktaş taraftarı akıllıdır, sonunda doğru yolu bulur.

''SEN HANİ BEŞİKTAŞLIYDIN?''

Sen hani Beşiktaşlıydın Şenol! Al sana kapak olsun.

90+2'de Konyaspor'un penaltısı verilmedi. Sen görüyorsan ver Ali Palabıyık 90+3 maç 2-2 ver penaltıyı.

10 tane gol kaçırdı Beşiktaş çok yazık oldu penaltıyı vermeyeyim. Böyle bir yorum hakkın yok! Beşiktaş, hakem Ali Palabıyık'a dua etsin.

