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Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Galatasaray'da virüs içeride"

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e değinerek, "Virüsü nereden kaptı acaba? Virüsü içeriden mi kaptı, dışarıdan mı kaptı? Üzüntüden hasta olursun üzüntüden. Adamı üzüntüden hasta yaptılar. Galatasaray'da virüs içeride." dedi.

Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Galatasaray'da virüs içeride"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig hakkındaki düşüncelerini aktaran Toroğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in gündemini değerlendirdi.

"GALATASARAY'DA VİRÜS İÇERİDE"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Toroğlu, "Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun. Mustafa Cengiz virüsü nereden kaptı acaba? Virüsü içeriden mi kaptı, dışarıdan mı kaptı? Üzüntüden hasta olursun üzüntüden. Adamı üzüntüden hasta yaptılar. Galatasaray'da virüs içeride." dedi.

TFF'nin gözlemcilerle ilgili bir çalışma yaptığını ifade eden Erman Toroğlu, "TFF'nin gözlemcilerin yaşını 70'e çıkartmak istediklerini duydum. Akraba hakemler ve torpilli hakemler artık olmamalı. Kurtuluş bence bu. Süper Lig'de kalan 8 hafta da gözlemciler TV'den görev yapacak. Daha önce de aynısını yapıyorlardı. Bu yeni bir şey değil ki! " açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasında yaşanan diyalog hakkında da yorum yapan Toroğlu, "Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım'dan sonra büyük bir şaşayla Ali Koç geldi. Ali Koç, Aziz Yıldırım dönemindeki futbolcuları gönderdi ve transferler yaptı. Bu transferlerden oynayanlar Vedat Muriç ve Gustavo. Ali Koç geldikten sonra hep birilerini suçladı. Kardeşim sen hep iyi misin? Son suçlu da Nihat Özdemir oldu. Nihat Özdemir'in konuşmasını dinlettiler, olaya sazan gibi atlamışlar. Nihat Özdemir, şike yapıldı dememiş ki. Nihat Özdemir '2011'den sonra şike hiç gündeme gelmedi' diyor.

Bu Fenerbahçe camiası nasıl bir camia? Önce Sadettin Saran'ı yediler, sonra Mehmet Ali Aydınlar'ı yediler, şimdi de sıra Nihat Özdemir'de. Buradan söyleyeyim; bana televizyonda sallıyorsan televizyonda özür dileyeceksin. Sen çok iyi Fenerbahçelisin, Nihat Özdemir kötü Fenerbahçeli. Sadettin Saran'ı attılar, Mehmet Ali Aydınlar'ı attılar, Hakan Bilal Kutlualp'i attılar, şimdi sıra Nihat Özdemir'de mi? Semih Özsoy'a şikeyi sorsam nasıl anlatacak? Semih Özsoy şike ile ilgili 3 cümle konuşamaz." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi ordan fener düşmanısın sen...
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