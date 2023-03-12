Erman Toroğlu'nun Belhanda yorumu sonrası Adana Demirspor Başkan Murat Sancak'tan jet hızında yanıt! "Herkes işine baksın"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Belhanda'nın hareketi gündem olurken, Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısında A Spor ekranlarında "Bu Belhanda'yı yollayacaksın. Olacak şey değil. O tip topçuyu yollayacaksın. Beni 10 kişi bırakmayacaksın. Pozisyon icabı bırakırsın, bu ne ya! Ahlaksızca bir şey. Vuruyorsun rakibine atılıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Toroğlu'nun bu ifadelerinin hemen ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kişisel twitter hesabından sert bir paylaşım geldi. Sancak hesabından 'Herkes işine baksın' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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