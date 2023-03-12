SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Erman Toroğlu'nun Belhanda yorumu sonrası Adana Demirspor Başkan Murat Sancak'tan jet hızında yanıt! "Herkes işine baksın"

Erman Toroğlu'nun Belhanda yorumu sonrası Adana Demirspor Başkan Murat Sancak'tan jet hızında yanıt! "Herkes işine baksın"

12.03.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Adana Demirspor'da Younes Belhanda karşılaşmanın 22'nci dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kalırken, usta yorumcu Erman Toroğlu "Takımdan gönderilmeli" yorumunda bulunmuştu. Toroğlu'nun bu yanıtına Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan jet hızında bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'nun Belhanda yorumu sonrası Adana Demirspor Başkan Murat Sancak'tan jet hızında yanıt! "Herkes işine baksın"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Belhanda'nın hareketi gündem olurken, Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısında A Spor ekranlarında "Bu Belhanda'yı yollayacaksın. Olacak şey değil. O tip topçuyu yollayacaksın. Beni 10 kişi bırakmayacaksın. Pozisyon icabı bırakırsın, bu ne ya! Ahlaksızca bir şey. Vuruyorsun rakibine atılıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

tff-den-murat-sancak-aciklamasi-bassavciliga-basvuruda-bulunduk-981451-5

Toroğlu'nun bu ifadelerinin hemen ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kişisel twitter hesabından sert bir paylaşım geldi. Sancak hesabından 'Herkes işine baksın' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belhanda rakibine tokat attı, oyun dışında kaldı! Saha bir anda karıştıBelhanda rakibine tokat attı, oyun dışında kaldı! Saha bir anda karıştı
Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kestiTepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti
Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Adana Demirspor Murat Sancak son dakika Süper Lig ust maçı younes süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Yönetim şaştı kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı: Alacaklarımı peşin verirseniz ayrılırım

Yönetim şaştı kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı: Alacaklarımı peşin verirseniz ayrılırım

Acun'a sırtını döndü! Transfer için telefon 'Beni buradan alın'

Acun'a sırtını döndü! Transfer için telefon 'Beni buradan alın'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.