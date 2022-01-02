SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, aslen nereli? Ezgi Yavuz kaç yaşında?

Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, aslen nereli? Ezgi Yavuz kaç yaşında?

02.01.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Barcelona'da Ezgi Yavuz ile evlendi. Gelişme sonrası Ezgi Yavuz'un hayatı, mesleği ve memleketi merak konusu oldu. Peki Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, aslen nereli? Ezgi Yavuz kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, aslen nereli? Ezgi Yavuz kaç yaşında?

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem olarak bilinen Erman Toroğlu, Barcelona'da dünyaevine girdi. Toroğlu, hayatını eski avukatı Ezgi Yavuz il birleştirdi. Peki Ezgi Yavuz kimdir?

EZGİ YAVUZ KİMDİR?

Erman Toroğlu, geçtiğimiz Salı günü Barcelona'ya gitti. Barcelona'da Türk konsolosluğunda evlenen Toroğlu, 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi. Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor. Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışmakta.

1585947

İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan isim 39 yaşında. Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini rahmetli başkan Mustafa Cengiz vermiştir.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı olarak bilinen Toroğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etmiştir. Futbolculuktan sonra hakemliğe başlamış ve FIFA kokartı almıştır.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve sonrasında Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yapmıştır. Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 seneleri arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yapmış ve 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmıştır. Son olarak ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2022 transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2022 transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Yaralılar var

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Chelsea maçı öncesi koronavirüs şoku

Chelsea maçı öncesi koronavirüs şoku

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.