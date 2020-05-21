Erman Toroğlu: O zaman kulüplere emzik versinler!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, bu sezon küme düşme olmaması yönünde 7 takımın Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasını A Spor'a değerlendirdi.

Toroğlu konuyla ilgili, "Küme düşmeyi kaldıralım, peki maç başına oynayan futbolcuları takımlar oynatır mı oynatmaz mı? Oynatmaz. Nasıl olsa düşme kalktı. Düşmeye oynayan takımlar bu saatten sonra mücadele ederler mi? Şampiyonluğa oynayan takımlara neler yaparlar? O zaman düşmeyi kaldırın diyen takımlar şampiyonu da belirlesinler utanmadan. Ayıptır ya, oynansın kardeşim! Küme düşme kalkarsa "Türk futboluna yazıklar olsun" derim. Takımlar 13-14 kişi kalana kadar oynansın. Herkes kendine baksın" ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN KULÜPLERE EMZİK VERSİNLER"

Kulüp yöneticileriyle ilgili sert ifadelerde bulunan Erman Toroğlu, "Neden korkuyorlar, bunlar profesyonel oyuncular. Sokağa çıkma yasakları, okulların tatil olması ve belirli bir yaş aralığı olan insanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bunlar doğru ve yerinde hamleler. O zaman bu kulüplere emzik versinler, küme düşmesinler ve 5 sene oynasınlar! Neymiş, koronavirüs! Bu kötü idare eden kulüplerin aslında yıllarca yöneticileri koronavirüs. Kulüpleri bu hale getirdiler. Koronavirüs düşmek istemeyenlerde" dedi.

