SPOR

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında maçın ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Spor yorumcusu Erman Toroğlu kendisine gelen önemli bir bilgiyi paylaştı.

Toroğlu, "Sağlama yakın bir yerden haber geldi. 'Anlaşma tamam, Şenol Güneş Trabzon'da diyebilirim' diyor. Enteresan çünkü görev yeri enteresan. Kolay kolay söylemem. Olur olmaz bir şey diyemem ama güvendiğim birisi" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu kendisine gelen önemli bir bilgiyi paylaştı. Toroğlu, "Sağlama yakın bir yerden haber geldi. 'Anlaşma tamam, Şenol Güneş Trabzon'da diyebilirim' diyor. Enteresan çünkü görev yeri enteresan. Kolay kolay söylemem. Olur olmaz bir şey diyemem ama güvendiğim birisi." ifadelerini kullandı...

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Spor Toto Süper Lig şenol güneş Trabzonspor

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