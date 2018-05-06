Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Spor yorumcusu Erman Toroğlu kendisine gelen önemli bir bilgiyi paylaştı.

Toroğlu, "Sağlama yakın bir yerden haber geldi. 'Anlaşma tamam, Şenol Güneş Trabzon'da diyebilirim' diyor. Enteresan çünkü görev yeri enteresan. Kolay kolay söylemem. Olur olmaz bir şey diyemem ama güvendiğim birisi" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu kendisine gelen önemli bir bilgiyi paylaştı. Toroğlu, "Sağlama yakın bir yerden haber geldi. 'Anlaşma tamam, Şenol Güneş Trabzon'da diyebilirim' diyor. Enteresan çünkü görev yeri enteresan. Kolay kolay söylemem. Olur olmaz bir şey diyemem ama güvendiğim birisi." ifadelerini kullandı...

