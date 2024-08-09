SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Erman Toroğlu tarzını değiştirdi! Sosyal medyada gündem oldu: 'Dedemle yaşıt her sene farklı bir tarz yapıyor'

Erman Toroğlu tarzını değiştirdi! Sosyal medyada gündem oldu: 'Dedemle yaşıt her sene farklı bir tarz yapıyor'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.08.2024 22:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte spor yorumcusu Erman Toroğlu da ekranlara döndü. Toroğlu'nun tarzını değiştirdiği görüldü. Saçlarında değişikliğe giden Toroğlu'nun yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

Erman Toroğlu tarzını değiştirdi! Sosyal medyada gündem oldu: 'Dedemle yaşıt her sene farklı bir tarz yapıyor'

Süper Lig'in yeni sezonu bugün başladı. Haftanın ilk maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı kaşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitimini yorumlayan spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

"SAÇLARINI DEĞİŞTİRMİŞ BENİM GİBİ"

Programda Toroğlu "Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Saçlarını değiştirmiş benim gibi. Ancak ben futbolcu değilim. Sen futbolunu geliştir. Icardi'ye benzetmişin saçları, güzel. Futbolları da benzemeye başlamış. Icardi de eski Icardi değil." dedi.

1

Sosyal medyada yorumlar da arka arkaya geldi:

3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu
En Çok Okunan Haberler
Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı cep telefonu kamerasıyla yayınlandı!

Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı cep telefonu kamerasıyla yayınlandı!

Brezilya'da yolcu uçağı düştü! İçinde 62 kişi vardı

Brezilya'da yolcu uçağı düştü! İçinde 62 kişi vardı

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşmek üzere!

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşmek üzere!

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.