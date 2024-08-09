Erman Toroğlu tarzını değiştirdi! Sosyal medyada gündem oldu: 'Dedemle yaşıt her sene farklı bir tarz yapıyor'

Süper Lig'in yeni sezonu bugün başladı. Haftanın ilk maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı kaşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitimini yorumlayan spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

"SAÇLARINI DEĞİŞTİRMİŞ BENİM GİBİ"

Programda Toroğlu "Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Saçlarını değiştirmiş benim gibi. Ancak ben futbolcu değilim. Sen futbolunu geliştir. Icardi'ye benzetmişin saçları, güzel. Futbolları da benzemeye başlamış. Icardi de eski Icardi değil." dedi.

Sosyal medyada yorumlar da arka arkaya geldi: