Erman Toroğlu: Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"OPERASYON YOKSA YORUMCULUĞU BIRAKIRIM"

Nwakaeme'nin pozisyonu... Hakem olarak sen gördün, ben de senin gördüğünü gördüm. Hadi bizi yedi, VAR ne yapıyorsun sen? Tuvalete mi gittin o sırada? Futbolun içine yaptınız. Defolup gidin çünkü defo bırakıyorsunuz futbolda. Ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Bu işte bir organize iş var. Bu işi gördükten sonra birisi gelip sorsun, ben de ona göstereyim ne olduğunu. İnanamadım. Kendimi koydum oraya, ben orada maçı bitirmezdim. Kendimi de, Trabzon’u da duman ederdim. Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

"BU NASIL BİR TERBİYESİZLİK"

Abdülkadir topu ayağıyla aldı, almadı bunu tartışırız. Kimisi 'penaltı' der, kimisi inanmaz. Hepsine varım. Ama bu pozisyon ahlak ötesi bir pozisyon. Bu ahlak ötesi pozisyonu sosyal medyadan falan seyredin, dediklerimden daha fazlasını söylersiniz. Bugün Trabzonspor’a operasyon yapıldı. Hadi sahada görmedin, sizin önünüze ekran koyuyorlar neyi görmüyorsunuz, kimi yiyorsunuz siz? Bu nasıl bir terbiyesizlik.