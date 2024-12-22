Erman Toroğlu ve Tolunay Kafkas'tan Şenol Güneş ve Volkan Demirel atışmasına şok hakaretler! "Senin haddine mi? Adam değilsin!"

Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmaya teknik direktör Volkan Demirel'in maçın öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli havada bırakması damgasını vurdu. Maçın ardından yaşanan bu olaylar hakkında spor yorumcusu Erman Toroğlu ve Tolunay Kafkas dikkat çeken sözler sarf etti.

"ADAM DEĞİLSİN ŞENOL GÜNEŞ!"

Eski hakem Erman Toroğlu, EKOL TV'de yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'i hedef aldı. Toroğlu, Güneş'e yönelik "Hocam sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun. Ya adamın topçusu ölmüş ya Gol atan topçusu gece ölüyor ya adam ertesi günü Türkiye'den ayrılacak son maçı adamın futbolcusu ölmüş cenazeyi kaldırıyor sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun arkadaş ya? Adam değilsin ya, adam değilsin. Sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermeye. Adam değilsin." ifadelerini kullandı.

"SENİN HADDİNE Mİ?"

Bir zamanlar Trabzonspor'u da çalıştıran, eski futbolcu Tolunay Kafkas ise Aspor'a yaptığı açıklamalarda Volkan Demirel'i hedef aldı. Kafkas, Demirel'e yönelik, "Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Trabzonspor hocası benim hassas noktam. Sen Fenerbahçelisin, senin haddine mi Şenol Güneş’in elini sıkmamak? Sen nesin kimsin Volkan? Bizde sana saygı duymuyoruz. Uzatma, uzatırsan sen bilirsin. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Şenol Güneş, orada en az Volkan Demirel kadar yüreğinden hissetmiş bir insan. Bu kabul edilemez söylemlerin başka şeyleri karşı karşıya getirir... Ha uzatırsan da kendin bilirsin!" sözlerini sarf etti.