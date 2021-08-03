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Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'daki katliamları Avrupa'ya belgeselle anlatılacak

03.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği, katliamlara ilişkin izler ile yakınlarını kaybeden ailelerin görüşlerinin yer aldığı belgesel film için çalışma başlattı - Dernek Başkanı Yardım Güneş: - "Ermeni çetelerin buralarda yaptığı gerçekleri onların ve Avrupalıların kör vicdanına haykırmak için mücadele veriyoruz" - Hakmehmet köyü sakinlerinden Mikail Ud: - "Ermeni çeteler benim köyümün bir neslini tarihten sildi"

Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneğince, Avrupa ülkelerinde gösterilmek üzere, Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'da yaptığı katliamlara ilişkin izler ile yakınlarını kaybeden ailelerin görüşlerinin yer aldığı belgesel filmin hazırlığı için çalışma yürütülüyor.

Dernek Başkanı Yardım Güneş, gazetecilere, Ermeni çetelerin yurdun doğusunda uyguladıkları zulmü dünya gündemine taşımak üzere çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Avrupa kamuoyunun Ermeni diasporasının yalanlarıyla aldatıldığını belirten Güneş, "Avrupa'da yaygara koparan Ermeni diasporasının her yıl 24 Nisan'da siyasi olarak birçok Avrupa ülkesinin verdiği desteğe karşı biz de Ermeni çetelerin buralarda yaptığı gerçekleri onların ve Avrupalıların kör vicdanına haykırmak için mücadele veriyoruz. Biz burada diyoruz ki, Ermeni yaygaralarını değil gelin gerçekleri görün, Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'da yaptığı o katliam ve soykırımlar sonucundaki toplu mezarları görün." dedi.

Ermeni çetelerin bu bölgede yaptığı katliamları Avrupa'da düzenledikleri çeşitli seminer ve konferanslarla duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Avrupa'da Türk milletini soykırımla itham edenlere, soykırım iftirası atanlara karşı gerçekleri gözler önüne sermek için burada çalışma sürdürüyoruz. Bunun için belgesel niteliğinde bir program yapıyoruz. Avrupa'daki televizyon kanallarında yayınlayacağız ve yine çeşitli seminerler ve konferanslar yoluyla bu durumu duyurmaya çalışacağız."

- "Ermeni çeteler benim köyümün bir neslini tarihten sildi"

Ermeni çetelerin katliamlarına maruz kalan Hakmehmet köyü sakinlerinden Mikail Ud ise yapılan vahşetin Avrupa'da anlatılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Ud, yörede katledilenleri unutmadıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Her yıl köyümüzdeki toplu mezarın olduğu anıtta anma programları yapıyoruz. Fakat üzülerek belirtmek istiyorum ki, Ermeni çetelerin geçmişte burada yaptığı katliamlar yeterli şekilde ülkemizin ve dünyanın gündeminde yer almıyor. Ermeni çetelerin yaptığı katliamlar gözümüzün önünde, olayın canlı şahitleri kendilerini ifade edemeden öldüler, Ermeni çeteler benim köyümün bir neslini tarihten sildi. Buradaki toplu mezarlıkta 83 şehidimiz var. Her gün buradan geçince şehitlerimizi yad ediyoruz. Dünya kamuoyu bunu bilmelidir. Bu nedenle Avusturya'da, Avrupa'da, burada yaşanan vahşetin anlatılması önemlidir."

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