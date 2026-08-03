YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Ermenistan Meclisi'nde 'Adana kebap' sözleri: "Enfes bir tadı var"

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında tattığı Adana kebabını çok beğendiğini belirterek, “Enfes bir tadı vardı” dedi.

Parmak ısırtan lezzetleri ve zenginliğiyle tüm dünyanın beğenisini kazan Türk mutfağı, bu kez de Ermenistan Meclisi’nde gündeme geldi.

KÜRSÜDEN SESLENDİ

Son dönemde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye ile ilgili açıklamaları dikkat çekerken, bu defa Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın sözleri öne çıktı.

"ADANA KEBAP YEDİM, TADI ENFESTİ"

Meclis kürsüsünde konuşan Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında tattığı Türk yemeklerinden bahsetti. Özellikle Adana kebabını çok beğendiğini belirten Rubinyan, “Türkiye’de Adana kebap yedim. Çok hoşuma gitti, tadı gerçekten enfesti” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Coğrafi işaretli mucize merkezi Kastamonu'da hasat başladıCoğrafi işaretli mucize merkezi Kastamonu'da hasat başladı
5 ülkeden kuru cevher almak için geliyorlar! 1 dilimi 70 TL5 ülkeden kuru cevher almak için geliyorlar! 1 dilimi 70 TL

Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Adana kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.