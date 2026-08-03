Ermenistan Meclisi'nde 'Adana kebap' sözleri: "Enfes bir tadı var"

Parmak ısırtan lezzetleri ve zenginliğiyle tüm dünyanın beğenisini kazan Türk mutfağı, bu kez de Ermenistan Meclisi’nde gündeme geldi.

KÜRSÜDEN SESLENDİ

Son dönemde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye ile ilgili açıklamaları dikkat çekerken, bu defa Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın sözleri öne çıktı.

"ADANA KEBAP YEDİM, TADI ENFESTİ"

Meclis kürsüsünde konuşan Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında tattığı Türk yemeklerinden bahsetti. Özellikle Adana kebabını çok beğendiğini belirten Rubinyan, “Türkiye’de Adana kebap yedim. Çok hoşuma gitti, tadı gerçekten enfesti” ifadelerini kullandı.