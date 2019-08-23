SPOR

Erol Bedir: 2 yabancı ve 1 yerli oyuncuyla anlaştık

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 2 yabancı ve 1 yerli oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Erol Bedir: 2 yabancı ve 1 yerli oyuncuyla anlaştık

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İsviçre'nin Sion takımında oynayan Adryan Oliveira Tavares, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Madiba ile anlaştık. Ayrıca Çanakkale Dardanel'den Kayserili Furkan Polat'ı da transfer ettik." dedi.

Bu oyuncularda bir aksaklık çıkmadığı takdirde transferi kapatacaklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla tüm bu transferler protokole bağlandı. Kayseri'ye gelip sağlık kontrolünden geçecekler. Hocamızın istediği, epeydir üzerinde çalıştığımız oyunculardı. Bu oyuncularla da transferi kapatmış oluyoruz. Bunların içerisinde herhangi birisiyle bir aksaklık olursa da alternatifleri hazır ona göre değerlendireceğiz."

Sezon başında beri denedikleri ve takımla kamplara katılan 20 yaşındaki Nijeryalı Anthoney Uzodimma Chigaemez ile de resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Bedir, "Bu oyuncunun lisansını çıkarmak için başvuru yaptık. Nijerya'dan evrağını bekliyoruz. Muhtemelen bugün lisansı gelir ve MKE Ankaragücü maçında da kadroda yerini alır." diye konuştu.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Süper Lig ekibi Adebayor'u açıkladı!Süper Lig ekibi Adebayor'u açıkladı!
''Eskisinden daha iyi olacağım''''Eskisinden daha iyi olacağım''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Erol Bedir Adryan Oliveira Tavares Madiba Furkan Polat

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Felipe Melo hüngür hüngür ağladı!

Felipe Melo hüngür hüngür ağladı!

G.Saray'a ayrılığı açıkladı! KAP...

G.Saray'a ayrılığı açıkladı! KAP...

Beşiktaş'tan transfer sürprizi! 6 numara...

Beşiktaş'tan transfer sürprizi! 6 numara...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bedir: 2 yabancı ve 1 yerli oyuncuyla anlaştık

Kayseri 3 transferi bitirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor Emmanuel Adebayor ile anlaştığını açıkladı

Süper Lig ekibi Adebayor'u açıkladı!

Alpay Çelebi: Eskisinden daha iyi olacağım

''Eskisinden daha iyi olacağım''

Yeni transfer 6 ay yok

Yeni transfer 6 ay yok

Hikmet Karaman: Talihsiz bir mağlubiyet aldık

''Talihsiz bir mağlubiyet aldık''

Rienstra: Kendimizi affettirmeliyiz

''Kendimizi affettirmeliyiz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.