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Erol Bedir: Adebayor pazartesi gününe yetişecek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir, tecrübeli golcü Adebayor'un geliş tarihini açıkladı.

Erol Bedir: Adebayor pazartesi gününe yetişecek

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.

Erol Bedir, MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.

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Erol Bedir adebayor Kayserispor

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