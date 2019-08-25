Erol Bedir: Adebayor pazartesi gününe yetişecek

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.
Erol Bedir, MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.
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