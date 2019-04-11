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Erol Bedir: Ankaragücü maçı, üst sıralarla kardeşliğimizi pekiştirecek maç

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü sahalarında MKE Ankaragücü ile yapacakları maça ilişkin, "Aşağılarla akrabalığımızı sonlandırıp, yukarılarla kardeşliğimizi pekiştireceğimiz maçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bedir: Ankaragücü maçı, üst sıralarla kardeşliğimizi pekiştirecek maç

Erol Bedir, yazılı açıklamasında, Kayserispor'un 2018-2019 futbol sezonuna başlaması ve bugüne kadarki serüvenine tüm kamuoyunun şahit olduğunu, maddi ve manevi her türlü sıkıntıya rağmen arzuladıkları konumda bulunmasalar bile hiç de küçümsenmeyecek durumda olduklarını aktardı.

Bugün gelinen noktada Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve diğer mercilerde, Kayserispor'un dava edildiği dosya sayısının 120-130'lardan 3-5'e düştüğüne dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Bunlar da kısa zamanda sonuçlanacak ve artık hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Kayserispor, olması gerektiği gibi itibarını yukarılara çekmiş bir kulüp durumunda olacaktır. Kanaatimce birçok başarıdan daha önemli olan konu da ulusal ve uluslararası itibar ve kulübümüzün layıkıyla temsili konusudur ki bu alanda çok şey yapıldığını değerli hemşehrilerimiz zaten bilmektedir.

Bu itibarla hem zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmemiz hem de sportif hedeflerimize ulaşabilmek için pazar günü saat 13.30'da Kadir Has Stadı'ndaki Ankaragücü maçımız, tam bir final maçı özelliği kazanmıştır. Bu maçı kazandığımız takdirde aşağılarla akrabalığımızı sonlandıracak ve yukarılarla olan kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz.

Hocamızın taktikleri, oyuncularımızın emeği, büyük taraftarımızın destekleriyle 3 puan alacağımıza ve hedeflerimize yaklaşacağımıza inanmaktayız. Yönetim, hoca, takım ve taraftarlarımızın gayretlerine ilave olarak geleceğine inandığımız desteklerle birlikte Kayserispor'un sezonu anlamı olan üst sıralarda tamamlayacak gücü olduğunun bilinmesini istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Erol Bedir

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