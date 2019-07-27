SPOR

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması: Resmi teklif yok

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kaysersipor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Deniz Türüç hakkında medyada çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması: Resmi teklif yok

Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Deniz Türüç için resmi teklife dönüşmüş hiçbir önerinin taraflarına ulaşmadığını ve Deniz'in transferinin, 3 büyük takımdan herhangi birine transfer ihtimalinin, ligde oynayan diğer futbolcular kadar olduğunu vurguladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir imzalı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Son günlerde giderek artan bir şekilde oyuncumuz, kaptanımız Deniz Türüç ile ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan ”Ya Tutarsa” kabilinden “Son dakika” asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip aslına uygun olmayan söylentiler de bir noktadan sonra Deniz’i de, kulübümüzü de, taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir. Olayın aslı şudur; yaklaşık 15-20 gün önce oyuncumuzla ilgilenen üç kulüp yöneticisiyle de görüşmeler yapılmış, her üç kulübe de futbolcunun tercihine göre hareket edeceğimiz, oyuncuyla anlaştıkları takdirde Kayserispor olarak kolaylık sağlayacağımız ifade edilmiştir. Ancak bu güne kadar geçen süre içerisinde ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır. Oyuncunun da bize bir yönlendirmesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, futbolcumuz Deniz Türüç’ün 3 güzide kulübümüzden herhangi birine transfer ihtimali ligimizde oynayan diğer futbolculardan fazla değildir. Bahse konu takımlarımızın transfer yapmalarıyla ilgili olarak (mevcut zorluklarından dolayı) düşüncelerine saygı duymaktayız. Bu konularla ilgili daha fazla spekülasyonun Türk futboluna bir faydasının olmayacağı bilincinden hareketle, oyuncumuzun da takımına konsantre olmasını temin etmek adına; ciddi bir gelişme olduğu takdirde spor camiasının derhal bilgilendirileceği taahhüdümüzle birlikte konunun kapatılması ilgililerden dileğimizdir."

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir deniz türüç Kayserispor

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