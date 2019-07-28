Erol Bedir: Transferde kararı verecek olan Deniz Türüç

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını izleyen Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç ile ilgili basında çıkan haberlerin büyük bölümünün yanlış olduğunu dile getiren Bedir, şöyle konuştu: "Üç kulüple de görüşmelerimiz oldu. Onlara Deniz ile anlaşmaları durumunda ciddi bir kolaylık sağlayacağımızı söyledik. Deniz bizim evladımız. Türk futbolunun sempatik, kaliteli ve değerli bir milli takım oyuncusu. Deniz'in daha da ilerlemesini, daha iyi yerlere gelmesini tabii ki isteriz. Kulübümüzün menfaatlerini düşündüğümüz gibi Deniz'inkini de düşünüyoruz. Bugüne kadar bize alıp hesap edeceğimiz hiçbir teklif yok. Sadece görüş alışverişi var. 'Deniz'i bırakır mısınız?', 'Almak isteriz.', 'Takımımızda görmek isteriz.' ve 'Hocamız çok istiyor.' sohbetleri oldu. Kampımız başladıktan sonra Deniz defteri görüşme noktasında kapandı." Teklif gelmesi durumunda şartları konuşacaklarını aktaran Bedir, "Deniz'in bugün itibarıyla herhangi bir takıma transferi herhangi bir oyuncumuzun transferi ihtimalinden farklı değil. Deniz konusu kamuoyunu bu kadar meşgul edecek bir konu değil. Bir futbolcunun bir başka takıma transferi gündemi bu kadar neden meşgul eder anlamıyorum. Herhalde yazacak başka bir şey yok. Transfer dönemi sönük geçtiği için aynı yemek ısıtılıp ısıtılıp ortaya getiriliyor" ifadelerini kullandı.

"KARARI VERECEK OLAN DENİZ TÜRÜÇ"

Transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti: "Deniz sadece oyuncumuz değil. Dört senedir Kayserispor'a hizmet eden, evladım gibi gördüğüm biri. Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri önüne koyacağımı söyledik. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Deniz nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz. Karar verici olan Deniz. Başkan olarak siz bu kadar açık ve net olmuşken, onu bir malzeme, madde, kulübe maddi gelir sağlayacak bir mal gibi görmezseniz, o da antrenmanda da maçta da diğerlerinden daha çok çalışıp kendini hazırlar. Deniz o karakterde, kalitede bir oyuncu. Başka örnekleriyle kıyaslamayın. Deniz farklı bir çocuk, Kayserispor farklı bir kulüp, biz de farklı bir yöntem izliyoruz." TAKASA KARŞI

Erol Bedir, transferde futbolcu artı para yöntemine karşı olduğunu belirtti. Eski Beşiktaşlı futbolcu Filip Holosko ile ilgili yapılan esprili yorumları hatırlatan Bedir, şunları kaydetti: