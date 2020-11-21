Erol Bulut’a 100. maç sürprizi

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirlği ile mücadele edecek. Bu müsabakayla sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut dalya diyecek. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki 100. müsabakasında görev alacak.
Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet Erol Bulut’un 100. maçı sebebiyle kamp yapılan otelde sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Bulut’un dalya heyecanına ortak olan sarı-lacivertli kafile, özel bir pasta hazırlatarak, kutlama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile kaptanlar Luiz Gustavo ve Ozan Tufan Erol Bulut’a 100 numaralı forma hediye etti.
Yapılan pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul eden Erol Bulut, sürpriz kutlama için oyuncularına teşekkür etti.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
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