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Erol Bulut’a 100. maç sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 14:31 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği maçıyla 100. maçında görev yapacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet sürpriz bir kutlama yaptı. Kutlamada Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile kaptanlar Gustavo ve Ozan, Erol Bulut’a 100 numaralı forma hediye etti.

Erol Bulut’a 100. maç sürprizi

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirlği ile mücadele edecek. Bu müsabakayla sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut dalya diyecek. Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki 100. müsabakasında görev alacak.

Erol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanıErol Bulut'un Süper Lig'de 'dalya' heyecanı

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet Erol Bulut’un 100. maçı sebebiyle kamp yapılan otelde sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Bulut’un dalya heyecanına ortak olan sarı-lacivertli kafile, özel bir pasta hazırlatarak, kutlama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile kaptanlar Luiz Gustavo ve Ozan Tufan Erol Bulut’a 100 numaralı forma hediye etti.

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Yapılan pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul eden Erol Bulut, sürpriz kutlama için oyuncularına teşekkür etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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