SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

05.11.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 15. sırada bulunan Gaziantep, Teknik Direktör Erol Bulut'u gönderirse ağır bir faturayla karşılaşacak. Erol Bulut'un tazminatının 30 milyon lira olduğu iddia edildi.

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

Gaziantep FK taraftarları ligin 10. haftasında 1-1 biten Giresunspor maçından sonra Erol Bulut'u istifaya davet etmişti. Bulut, "Kulak asmıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa takımlarından da teklif almıştı ancak tercihini Gaziantep'ten yana kullanmıştı. Bulut'un Antep'le imzaladığı anlaşmanın süresi 3 yıllık.

30 MİLYON TL

Erol Bulut'un tazminat maddesinin 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Star'ın haberine göre, Gaziantep, Erol Bulut'un mukavelesini feshederse tam 30 milyon tl ödeyecek. Bu sebeple Gaziantep'in Erol Bulut'la yolları ayırmasının zor olduğu konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Erol Bulut'tan istifa açıklamasıErol Bulut'tan istifa açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Olympiakos başkanına sert gönderme!

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.