Erol Bulut’a sürpriz doğum günü kutlaması

Erol Bulut, antrenman öncesinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantı salonunda yapılan kutlamada, üzerinde eşi ve çocuklarının fotoğrafı yer alan pastayı kaptan Efecan Karaca ile birlikte kesti. Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerin ve futbolcuların tebriklerini kabul etti.
(İHA)
Süren'den Cengiz'e Arda Turan eleştirisi
F.Bahçe istemişti! İşte yeni takımı
Manuel da Costa imza için Trabzon'da
Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı
İşte Aboubakar'ın yeni adresi
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
Ersun Yanal'ın Trabzonspor planı
Trabzonspor'un yeni transferi geldi
Avrupa'yı şaşırtan transfer
Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta
Steven Nzonzi'den flaş karar
UEFA'dan şike araştırması
Inter yarı finalde!
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Okuyucu Yorumları 0 yorum