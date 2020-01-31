Erol Bulut’a sürpriz doğum günü kutlaması

Erol Bulut, antrenman öncesinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantı salonunda yapılan kutlamada, üzerinde eşi ve çocuklarının fotoğrafı yer alan pastayı kaptan Efecan Karaca ile birlikte kesti. Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerin ve futbolcuların tebriklerini kabul etti.

(İHA)

