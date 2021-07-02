Erol Bulut: Fenerbahçe'de devam etmek kolay değildi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’tan sarı-lacivertli kulüpteki günleri ile ilgili değerlendirme geldi.

Yunanistan’da bir radyo istasyonuna konuşan Bulut, "Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdim, daha önce Alanyaspor'da da iyiydim. Şimdi Gaziantep'te, birçok hedefi olan bir takımdayım, kariyerim için güzel bir yerdeyim" dedi.

"FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Erol Bulut geçen sezon hakkındaki yorumunda "Fenerbahçe'de 16 transfer birden yaptım ve yönetmek kolay değildi. Üst sıralardaydık ancak benim için devam etmek kolay değildi" ifadelerini kullandı.

"BAKASETAS'I FENERBAHÇE'YE İSTEDİM"

Röportajında Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas’a değinirken bir itirafta bulunan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü, "Daha önce Bakasetas'ı da istedim ancak onu transfer edemedik. Pelkas harika bir transfer oldu, çok az paraya onu transfer ettim" diye konuştu.

"PELKAS TRANSFERİ BENİM TERCİHİMDİ"

Avrupa’da birçok takımın Pelkas’ı transfer etmek istediğini anlatan Erol Bulut, "O harika bir oyuncu ve harika bir karakter. Pelkas benim tercihimdi. Bana göre Fenerbahçe'de kalmalı ve kalacak. Ancak son kararı yönetim verecek. Onun Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum" dedi.

EROL BULUT'TAN YUNAN TAKIMLARINA YEŞİL IŞIK

Yunanistan'dan teknik direktörlük teklifi almadığını, buna karşılık adının Panathinaikos ve AEK ile anıldığını söyleyen Erol Bulut, "Gelecekte ne olacağına bakacağız" yorumunu yaptı.

(AJANSSPOR)

