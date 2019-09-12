Erol Bulut: Fenerbahçe maçı stres oluşturmuyor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor yönetimi ile Muharrem ayı nedeniyle Alanya Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Alanyaspor heyeti daha sonra aşure ikramında da bulundu. İkramların ardından eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin de pasta keserek doğum günlerini kutlandı. Huzurevi sakinleri ziyaretten mutlu olduklarını dile getirerek heyete teşekkür etti.

Ziyaret hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Muarem Ayı nedeniyle huzurevine ziyarette bulunduklarını söyledi. Bulut, "Alanyaspor olarak huzurevinde büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlara aşure ikramında bulunduk. Onların hayır duasını almaya geldik. Sağ olsun kendileri de bizleri buraya kabul etti. Güzel bir gün geçirdik burada, kendilerine uzun ömürler diliyorum. Güzel bir ortam da yaşadıklarını da gördük o bizi çok mutlu etti. Gelecekte elimizden gelen ne varsa her zaman büyüklerimizin yanında olmak umuduyla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Onların hayır dualarını aldık inşallah önümüzdeki maça da faydası olacak" şeklinde konuştu.