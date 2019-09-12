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Erol Bulut: Fenerbahçe maçı stres oluşturmuyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 12.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Önümüzde birkaç gün daha var iyi çalışmaya devam edeceğiz. Maçta detaylar belki maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" dedi.

Erol Bulut: Fenerbahçe maçı stres oluşturmuyor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor yönetimi ile Muharrem ayı nedeniyle Alanya Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Alanyaspor heyeti daha sonra aşure ikramında da bulundu. İkramların ardından eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin de pasta keserek doğum günlerini kutlandı. Huzurevi sakinleri ziyaretten mutlu olduklarını dile getirerek heyete teşekkür etti.

Ziyaret hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Muarem Ayı nedeniyle huzurevine ziyarette bulunduklarını söyledi. Bulut, "Alanyaspor olarak huzurevinde büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlara aşure ikramında bulunduk. Onların hayır duasını almaya geldik. Sağ olsun kendileri de bizleri buraya kabul etti. Güzel bir gün geçirdik burada, kendilerine uzun ömürler diliyorum. Güzel bir ortam da yaşadıklarını da gördük o bizi çok mutlu etti. Gelecekte elimizden gelen ne varsa her zaman büyüklerimizin yanında olmak umuduyla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Onların hayır dualarını aldık inşallah önümüzdeki maça da faydası olacak" şeklinde konuştu.

"İYİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sahasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçında da değinen teknik adam Bulut, hazırlıkların güzel gittiği aktardı. Bulut, "Rakibimizin güçlü taraflarını ve zaaflarını çok iyi biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii burada baktığımız zaman ligin birincisi ikincisiyle oynayacak. Bu konumumuzu vermek istemiyoruz. O yüzden var gücümüzle mücadele edeceğiz. Karşılaşmaya çıkıp inşallah istediğimiz puan ve puanları alıp yolumuza devam edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak ama söylediğimiz gibi hazırlıklarımıza ona göre devam ediyoruz. Futbolcularım bunun bilincinde o konsantreyle çalışıyorlar. Önümüzde 1 kaç gün daha var iyi çalışmaya devam edeceğiz. Maçta detaylar belki maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI STRES OLUŞTURMUYOR"

Bir gazetecinin ‘Fenerbahçe maçı heyecan etkisi oluşturdu mu' yönündeki sorusuna da cevap veren Bulut şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçının stres oluşturduğunu zannetmiyorum. Heyecan her zaman var çünkü büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak çünkü oradaki istek ve arzu biraz daha farklı oluyor. Söylediğim gibi iyi bir maç olacak ama unutmayalım bizimde iyi bir ekibimiz var. Bunu ligin ilk 3 haftasında herkese gösterdik. Bunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcularımız var. Sadece ilk 11 değil, yedekten gelen arkadaşlarımızda ilk 11’e gelenleri baya zorluyor. O yüzden takımın performansı yukarı doğru ilerliyor. İnşallah uzun süre bu yönde ilerleme sarf ederiz" ifadelerini kullandı.

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