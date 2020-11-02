SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut: Her şeyini veren bir Fenerbahçe

Erol Bulut: Her şeyini veren bir Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Erol Bulut: Her şeyini veren bir Fenerbahçe

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ÇOK GOL POZİSYONU YAKALADIK

Antalyaspor karşısında çok pozisyon bulmalarına rağmen çok zorlandıklarını ifade eden Bulut, "İlk başta bu galibiyeti Koray Şener kardeşimize armağan ediyoruz. Maça bakınca, kesinlikle kazanmak istediğimiz bir maçtı. Böyle takımlar zor demiştim. Sonlara doğru böyle gerçekleşti. Biraz da bize bağlı oldu. 11 net gol pozisyonu var. Rakip 11 kişi sahada ilk yarı oynarken de bu pozisyonlar vardı. İkinci yarı biraz daha baskılı oynamaya çalıştık. Gol bulduk ama rakip 1 kere geldi, konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz gol oldu. İşimiz ondan sonra zorlaştı." dedi

HER ŞEYİNİ VEREN BİR FENERBAHÇE VAR

Kazanmak için sahada her şeyi veren bir Fenerbahçe olduğunun altını çizen Bulut, "Rakip kale önünde duvar kurdu ama biz yeterince gol pozisyona girdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Konsantrasyon eksikliği oluyor bazen son paslarda ,son vuruşlarda. Kesinlikle düzeltmemiz lazım. 40 üzerinde orta yaptık, 15-20 tanesi isabetli. Direkten dönenler var. Galibiyet için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki pozisyon var taçtan. Çalıştık bunları. İki gol bulabilirdik ama bulamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
F.Bahçe'in yeni transferinden açıklama! "10 numarayı istiyordum"F.Bahçe'in yeni transferinden açıklama! "10 numarayı istiyordum"
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Süper Lig'de bir hoca ile daha yollar ayrıldı!
Süper Lig'de bir hoca ile daha yollar ayrıldı!
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü çıldırdı!
Kırmızı kart görünce çıldırdı! Yönetici sahaya girdi...
Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim
Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim
Erol Bulut: Her şeyini veren bir Fenerbahçe
Her şeyini veren bir Fenerbahçe
Gökhan Gönül: Ben böyle bir maç hatırlamıyorum
Ben böyle bir maç hatırlamıyorum
ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe Antalyaspor'u mağlup etti
Diego Perotti: "10 numarayı istiyordum"
F.Bahçe'in yeni transferinden açıklama! "10 numarayı istiyordum"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.