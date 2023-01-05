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Erol Bulut, maçın hakemini ifşaladı! ''Oyuncumla dalga geçiyor''

05.01.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, maçın hakemini ifşaladı! ''Oyuncumla dalga geçiyor''
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikada gelen gol ile 1 puan aldıkları için oyuncuları kutladı. Futbolcularının özellikle ikinci yarıda mücadeleyi hiç bırakmadığını aktaran Bulut, "Bugün 90 dakikanın sonunda aldığımız 1 puan önemliydi. Maça ilk ve ikinci 45 dakika olarak bakmamız lazım. İlk yarıda bizim kaçırdığımız ve rakibin değerlendirdiği pozisyon vardı. ikinci yarıda pes etmeyen bir Gaziantep vardı. Sonuna kadar zorladık ve yeterince pozisyona da girdik. Maalesef 1 pozisyon değerlendirdik . Sonuçta 1 puan aldık. Bu puandan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Maç kazanılmadığı zaman ister istemez futbolcular stres yaşıyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta olmazsa diğer haftalarda puan için çalışacağız" diye konuştu.

"OYUNCUMUZLA DALGA GEÇİYOR"

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Bulut, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF), Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlamasına ilişkin olarak da "Hakemle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta gerekenler hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da çok şık değil futbol adına." dedi.


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