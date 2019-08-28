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Erol Bulut: Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 28.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut, "Bu haftada hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi.

Erol Bulut: Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direk Erol Bulut yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu. Fernandes ve Caulker takımdan ayrı fitness salonunda çalıştı.

Alanyaspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

"FUTBOLCULARIMIZ ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen haftaları iyi geçirdiklerini belirterek, "İkinci haftayı da galibiyetle tamamladık. İstediğimiz doğrultuda geçiyor maçlar. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. O açıdan memnunuz. Bu hafta da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Malatya’dan mutlu dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Geniş bir kadroları olduğunu vurgulayan Bulut, "Oyuncular en iyi şekilde performanslarını gösteriyor. Mutlu verici tarafı da ikinci yarıda oyuna giren futbolcularımız ilk 11’deki oyuncuları aratmıyor. Böyle devam etmesini diliyorum. Çünkü bize bütün futbolcular lazım. Uzun bir sezon olacak ve 32 haftamız var. Buna kupa maçaları katılacak ve yoğun bir programa da girmiş olacağız. O yüzden her oyuncunun iyi bir performans vermesi de mutlu verici" diye konuştu

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Erol Bulut alanyaspor Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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