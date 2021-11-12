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Erol Bulut Oğulcan Çağlayan'ı istiyor

12.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'da gözden çıkarılan Oğulcan Çağlayan'ın transferi için bastırıyor. Erol Bulut'un ısrarla istediği Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a resmi teklif yapılırken, teknik direktör Fatih Terim yönetimden söz konusu teklifin kabul edilmesini istediği iddia ediliyor.

Erol Bulut Oğulcan Çağlayan'ı istiyor
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kasımpaşa'yı yenerek rahat bir nefes alan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Oğulcan Çağlayan'ı transfer ediyor. Antep ekibinin Erol Bulut'un mutlaka takıma katılmasını istediği Oğulcan Çağlayan için Sarı-Kırmızılılara resmi teklifini yaptığı iddia ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim, Gaziantep FK'nin yaptığı teklifin kabul edilmesi yönünde yönetime görüş bildirdi.

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OĞULCAN ÇAĞLAYAN GÖZDEN DÜŞTÜ

Rizespor'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, Sarı-Kırmızılılarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in son olarak Göztepe maçında sadece 6 dakika şans verdiği Oğulcan Çağlayan, ardından oynanan 5 maçın 4'ünde kadroya dahi giremedi. Hocasının gözünden düşen futbolcunun, resmi teklif aldığı Gaziantep FK'ye transfer olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Erol Bulut Oğulcan Çağlayan Gaziantep FK
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