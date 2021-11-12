Erol Bulut Oğulcan Çağlayan'ı istiyor

Kasımpaşa'yı yenerek rahat bir nefes alan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Oğulcan Çağlayan'ı transfer ediyor. Antep ekibinin Erol Bulut'un mutlaka takıma katılmasını istediği Oğulcan Çağlayan için Sarı-Kırmızılılara resmi teklifini yaptığı iddia ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim, Gaziantep FK'nin yaptığı teklifin kabul edilmesi yönünde yönetime görüş bildirdi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN GÖZDEN DÜŞTÜ

Rizespor'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, Sarı-Kırmızılılarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in son olarak Göztepe maçında sadece 6 dakika şans verdiği Oğulcan Çağlayan, ardından oynanan 5 maçın 4'ünde kadroya dahi giremedi. Hocasının gözünden düşen futbolcunun, resmi teklif aldığı Gaziantep FK'ye transfer olması bekleniyor.



