Erol Bulut'tan Beşiktaş'a gözdağı: Sahaya 3 puan için çıkacağız

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü konuk edecekleri Beşiktaş maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligi ve Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak istediklerini anlatan Bulut, sezonun 34. haftasına kadar konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Futbolcuları farklı şekillerde oynatmaya çalıştıklarını ve takımı en iyi şekilde götürdüklerini belirten Bulut, "Geçen sezonki ve bu sezonki kadroya bakın, tamamen değişen bir futbolcu grubu var. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Değiştirirken ufak tefek sıkıntılar yaşanır. Hücum anlamında o noktayı yakalayamadık. Hücumu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz. Son 2-3 maçta hücum ve defans anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Beşiktaş karşısında kart cezalısı olan kaleci Fabien Farnolle'nin oynayamayacağını aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Bu konuda sıkıntımız yok. Ertaç Özbir her zaman hazır olan bir oyuncumuz. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdi, Beşiktaş karşısında da çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Bifouma son maçta aldığı darbeden dolayı bir ay bizden uzak kalacak gibi görünüyor. Pereira da yaklaşık 10 gün bizden uzak kalacak. Buğra'nın hafif bir sıkıntısı var, aramızda yok. Aboubakar, antrenmanda dizine bir darbe aldı, bugün aramızda yok. Bunların dışında tüm futbolcularımız hazır."