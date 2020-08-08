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Erol Bulut'tan Fenerbahçe'de ilk takım konuşması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2020 19:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk takım toplantısında saygı ve disiplin üzerinde durdu.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'de ilk takım konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:

"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."

"FENERBAHÇEMİZE SAYGI DUYACAĞIZ"

"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz,futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.

Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum."

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