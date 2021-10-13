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Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye gönderme

13.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, "Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Stefan Kuntz'un Milli Takım için doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Serdar Dursun, Milli Takıma geçen sene çağrılmalıydı" dedi.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye gönderme

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig ve Milli Takımla ilgili konuştu, "Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum" dedi. Bulut, Serdar Dursun'un geçen sene milli takıma çağrılması gerektiğini söylerken, forvet hattı için yeni isimlerin yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Erol Bulut, Milli Takım'da Stefan Kuntz seçimiyle ilgili olarak, "Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı" dedi.

Türkiye'nin Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta ilk kez kadroya çağrılan ve karşılaşmayı da bir golle tamamlayan Serdar Dursun için ise Erol Bulut, "Serdar Dursun'un daha önceden Milli Takıma davet edilmesi gerekiyordu. Almanya 2. Ligi kolay bir lig değil. Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur" ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ EVET KALİTELİ AMA YAŞI 35-36"

Milli Takıma geçen sene Muhammet Demir'in de çağrılması gerektiğini kaydeden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Forvet bölümünde sıkıntısı var. Burak Yılmaz evet kaliteli ama yaşı 35-36. Arkadan getirmemiz gerekiyor. Adem Büyük de değerlendirilebilirdi" diye konuştu.

"YABANCI SAYISI SERBEST OLMALI"

Yabancı kuralı konusunda ise Bulut, "Yabancı sayısı serbestken daha fazla yerli oyuncu Avrupa'ya gitti. Çünkü yerli oyuncu kendini göstermek için daha fazla çalıştı. Şimdi zaten yerli oyuncu oynayacağını biliyor ve kendini zorlamıyor. Yabancı sayısı serbest olmalı" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen ancak takımdan ayrılmak zorunda kalan Steven Caulken içinse Erol Bulut, "Steven Caulker zaten kaliteli bir futbolcu. Karakterli de bir insan. Bizimle çok iyi bir çıkış yapmıştı ve haklı olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Caulker'ı geçen sene Fenerbahçe'ye çok istedik ama olmadı" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİNCE DİĞERLERİNİ RAFA KALDIRDIM"

"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" diyen Erol Bulut, "Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'da 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız. Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HOCALARIN NE YAPTIKLARINI GÖRDÜK"

Avrupa'ya gitme hedefiyle ilgili olarak konuşmaya devam eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İnşallah buradan Avrupa'ya giderim ve bir Türk teknik adam orada başarılı olur. Yerli hocalar neden bu kadar yerin dibine batırılıyor? Evet, yerli hocalar kendini geliştirmeli ama bu kadar kötü konumda gösterilmemeli. Buraya Prandelli, Mancini gibi hocalar geldi. Say Allah say. Ne yaptıklarını gördük. Yerli hocalara o kadar sallamamak lazım" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Gaziantep FK
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