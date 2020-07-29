Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye iki transfer

Fenerbahçe'de anlaşmaya varılan yeni teknik direktör Erol Bulut'un ekibi belli oluyor.

45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor'daki teknik kadrosunda yardımcı antrenörler Özgür Zengin, Mehmet Yozgatlı, atletik performans antrenörü Murat Yüksel kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, medya danışmanı Volkan Küçük, analist İbrahim Kemal Menderes ve analist Zeki Coşkuner yer alıyor.

Erol Bulut ilk etapta 2 ismi yanında götürecek. Bulut, sağ kolu olan Mehmet Yozgatlı ve medya danışmanı Volkan Küçük ile birlikte sarı lacivertlilerde göreve başlayacak.

Genç teknik adam incelemelerde bulunduktan sonra gerek gördüğü takdirde teknik ekibi yeni isimler ekleyebilecek. Fenerbahçe daha önce Mehmet Aurelio'yu yeni sezon yapılanmasında antrenör olarak kadroya dahil etmişti. Volkan Demirel de teknik ekip içinde yer alacak bir diğer isim olacak.

Bu arada Fenerbahçe yeni sezonu açacağı tarihi planladı. Sarı lacivertliler 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için 8 Ağustos'ta Samandıra Can Bartu Tesislerinde toplanacak ve Koronavirüs testleri yaptıracak.

Fenerbahçe 9 ya da 10 Ağustos'ta Topuk Yaylasına giderek kamp çalışmalarına başlamayı düşünüyor. Yeni sezon kampına anlaşmaya varılan transferlerin de yetiştirilmesine uğraş veriliyor. Nefes almasına izin vermedi golü attı

(AJANSSPOR)