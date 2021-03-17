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Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

17.03.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika... Pazar günü derbide Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan çarpıcı istifa sözleri geldi. Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı. Sarı-Lacivertliler'de transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut'tan çarpıcı istifa açıklaması gelirken, Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor.İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, EROL BULUT'LA GÖRÜŞECEK

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

EVDE 22 PUAN KAYIP

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.


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Erol Bulut Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
saldırın beşiktaşa cimboma şampiyon yapalım.
FB LİSİ,BJK LISI,GS TS LU HER TAKIMIN TARAFTARI TÜM YORUMCULAR VE HERKES FB KÖTÜ FUTBOL OYNUYOR DİYOR VE BUNDA HEM FİKİR EROL BULUT İYİ OYNUYORUZ DİYOR.EĞER O KÖTÜLEDİĞİNİZ HAKEMLER OLMASAYDI ŞU ANKİ PUANINIZIN YARISI OLMAZDI. HAKEMLERE DUA EDİN. EY FB SİZE VE GS VERİLEN PENALTI SAYISINA, FAULLERE, OFSAYTTAN ATILAN SAYILAN SAYILMAYAN GOLLERE BİR BAKIN BİRDE BJK BAKIN.BÜYÜK TAKIMLARDAN EN ÇOK SARI VE KIRMIZI KART GÖREN TAKIM KİM BAKIN. EY FB EN SON KONUŞACAK TAKIM SİZSİNİZ.BJK YENEBİLMEK İÇİN GÜNDEN YARATIP HAKEMLERİ ETKİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ.İŞNİZ BU.
Hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia ediliyor. Bir katakulli olursa Fener galip gelebilir, ama şampiyonluk potasına girebilir mi orası tartışılır.

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