Erol Bulut'tan kadro dışı açıklaması

E.Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Erol Bulut da takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YETERİNCE UZUN ZAMANDIR SABRETTİM"

Erol Bulut, takımın kötü gidişatının birkaç nedeninin olduğunu belirterek, "Bu takımı biz geçen sene nereden aldık, bugünlerde nerede seyrediyoruz. Herkesin zaten gözü önünde olan bir şey. Müthiş bir çıkış ama bazı çıkışların düşüşü olabiliyor. Tabii nedenleri var. Nedeni olamayan bir şey bu şekilde olmaz. Nedenlerinden biri sakatlıklarımızın yoğun olması. Aleyhimize verilen kararlar, lehimize verilmeyen kararlar. Onlardan çok çektik zaten ikinci yarı. Ondan sonra daha önce açıkladığım gibi içimizdeki bazı sorunlar oldu ister istemez. İki arkadaşımıza gelince, Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Yeterince sabrettim. Bazı şeylere böyle bir karar olması gerektiğini düşündüm ve o şekilde de karar verdim ama herkes bilsin ki taraftarımız, medya, her şeyin bir nedeni var. Hiçbir teknik direktör, hiçbir kulüp futbolcusunun kadro dışı kalmasını istemez. Kaldıysa da bir nedeni olduğunu herkesin bilmesini isterim. Önümüzdeki günlerde tek tek futbolcularımız ile oturup toplantı yapacağım. Çünkü bu gidişatı hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Ben olayım, ekibim olsun, futbolcularımız olsun, yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun, medya olsun hep birlikte bu işin içinden, bu kötü gidişattan çıkacağımıza ben inanıyorum. Zaten inanmamış olsam bugün şuan burada olmuş olmazdım" ifadelerini kullandı.